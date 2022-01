Covid, nuovo codice della strada e patente: nuove regole dal 1 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Covid e nuovo codice della strada, da domani 1 febbraio servirà il Green pass anche per l' esame della patente . Spiega Paolo Colangelo , presidente delle autoscuole Confarca : "Lo controlleranno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), da domani 1servirà il Green pass anche per l' esame. Spiega Paolo Colangelo , presidente delle autoscuole Confarca : "Lo controlleranno ...

Advertising

stefanodonno75 : Long Covid, sintomi e causa: nuovo studio su polmoni - vivere_sardegna : Cagliari, boom di ricoveri di pazienti Covid: pronto un nuovo reparto anche all’ospedale Marino - romi_andrio : RT @Phastidio: Il nuovo miracolo italiano «Il Covid ha portato bene, non so più dove aprire i conti»: 80 indagati per la maxitruffa sul dl… - NkMeneghetti : RT @Phastidio: Il nuovo miracolo italiano «Il Covid ha portato bene, non so più dove aprire i conti»: 80 indagati per la maxitruffa sul dl… - Adenuricfla : RT @Phastidio: Il nuovo miracolo italiano «Il Covid ha portato bene, non so più dove aprire i conti»: 80 indagati per la maxitruffa sul dl… -