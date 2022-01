Ciclismo | Greg van Avermaet | “Il percorso dei Mondiali è abbastanza adatto a me”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un 2021 da dimenticare, con colpe che sono state addossate anche al vaccino, con reazioni non totalmente adatte per il suo fisico.vanè pronto però a rimettersi in corsa per le posizioni che contano: il veterano belga vuole rilanciarsi in questa nuova annata. Le sue parole a Cyclingnews: “La cosa buona dell’inverno è che puoi resettare tutto. Puoi avere delle brutte sensazioni quando ci provi e non riesci. Ma nell’inverno puoi analizzare, fermarti e ricostruire tutto di nuovo e questo è quello che sto cercando di fare”. Sul programma: “Se fai il Tour e le Classiche non c’è molto da cambiare. Ci sarò alla Het Nieuwsblad, alla Kuurne e poi a Tirreno, Strade Bianche, Milano-Sanremo e al Nord. Il normale programma di un corridore da Classiche e spero che vada bene”. Obiettivo iin Australia: “La cosa più importante ...