Calciomercato Napoli, un centrocampista del Verona è in cima alla lista di Giuntoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Calciomercato estivo vedrà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli molto impegnato. Tra rinnovi, riscatti e nuovi acquisti, il ds azzurro si sta già muovendo per non restare indietro in estate. Come obiettivo ci sarà anche quello di prendere un nuovo centrocampista. Antonin Barak Sono tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. La situazione incerta riguardo il futuro di Fabian Ruiz stanno mettendo sull’attenti Giuntoli, che sta valutando diversi profili per sostituirlo. Secondo quanto riporta Il Mattino, il primo nome sulla lista della dirigenza azzurra è Antonin Barak del Verona, autore di una stagione super. Si segue anche Ivan Ilic, altro centrocampista dell’Hellas. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilestivo vedrà il direttore sportivo Cristianomolto impegnato. Tra rinnovi, riscatti e nuovi acquisti, il ds azzurro si sta già muovendo per non restare indietro in estate. Come obiettivo ci sarà anche quello di prendere un nuovo. Antonin Barak Sono tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. La situazione incerta riguardo il futuro di Fabian Ruiz stanno mettendo sull’attenti, che sta valutando diversi profili per sostituirlo. Secondo quanto riporta Il Mattino, il primo nome sulladella dirigenza azzurra è Antonin Barak del, autore di una stagione super. Si segue anche Ivan Ilic, altrodell’Hellas.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - Gazzetta_it : Osimhen, sirene dalla Premier. Ma ADL non fa sconti: servono più di 70 milioni - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Icardi, l'ex agente: 'Il #Napoli l'ha corteggiato a lungo ma alla fine il matrimonio non si è concret… - Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, un centrocampista del Verona è in cima alla lista di Giuntoli - Bertolca10 : Con l'addio di Insigne ormai certo, il Napoli cerca un sostituto e torna su un ex pupillo degli azzurri: obiettivo… -