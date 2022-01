Calciomercato Milan – Acquistato il classe 2005 Heffernan | News (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da come si può notare sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Milan ha depositato il contratto del giovane difensore Cathal Heffernan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da come si può notare sul sito ufficiale della Lega Serie A, ilha depositato il contratto del giovane difensore Cathal

Advertising

DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | #Castillejo ha dubbi: il club blucerchiato sta cercando di convincerlo al telefono. Le… - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria: #Castillejo deciso a non accettare il prestito. La situazione - smxworld : RT @Alenize82: Il #calciomercato del #Milan non colma la vera lacuna: un trequartista di qualità. Non facile da trovare, sia chiaro, ma tra… - Milannews24_com : #Marchetti dice la sua su #RenatoSanches -