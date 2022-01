Calciomercato Juventus, grana Ramsey risolta: ecco dove giocherà (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aaron Ramsey è da tempo fuori dai progetti della Juventus e la sua cessione a questo punto sembra essere davvero a un passo. La Juventus è la società più attiva sul mercato in questo momento e dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria e le cessioni di Kulusevski e Bentancur, è tempo adesso di piazzare Aaron Ramsey, sempre più lontano da Torino. La storia d’amore tra la Juventus e Aaron Ramsey non è mai sbocciata e il gallese in due anni e mezzo che ha vestito la maglia bianconera ha passato più tempo in infermeria che sul prato verde. Le incomprensioni tattiche prima con Sarri e poi con Pirlo, sono diventate un vero e proprio muro insuperabile nel momento in cui è arrivato Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che aveva inizialmente provato a dargli un nuovo ruolo, ma senza ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aaronè da tempo fuori dai progetti dellae la sua cessione a questo punto sembra essere davvero a un passo. Laè la società più attiva sul mercato in questo momento e dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria e le cessioni di Kulusevski e Bentancur, è tempo adesso di piazzare Aaron, sempre più lontano da Torino. La storia d’amore tra lae Aaronnon è mai sbocciata e il gallese in due anni e mezzo che ha vestito la maglia bianconera ha passato più tempo in infermeria che sul prato verde. Le incomprensioni tattiche prima con Sarri e poi con Pirlo, sono diventate un vero e proprio muro insuperabile nel momento in cui è arrivato Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che aveva inizialmente provato a dargli un nuovo ruolo, ma senza ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Retroscena - Oltre a problematiche sulla formula a frenare il passaggio di Nahitan #Nandez alla #Juventus ci sarebbe stata… - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: Visite terminate per Federico #Gatti ? #Juventus #calciomercato -