Barcellona, ecco Aubameyang: arriva dall'Arsenal in prestito (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pierre - Emerick Aubameyang è il nuovo centravanti del Barcellona . Il gabonese è atterrato in mattinata in Catalogna, dove firmerà un contratto di sei mesi con i blaugrana. Il suo approdo è stato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pierre - Emerickè il nuovo centravanti del. Il gabonese è atterrato in mattinata in Catalogna, dove firmerà un contratto di sei mesi con i blaugrana. Il suo approdo è stato ...

