'Ai campionati di tiro con l'arco palas inaccessibile per i disabili'. Scatta subito la polemica (Di lunedì 31 gennaio 2022) MACERATA - Il tempo di chiudere la prima manifestazione inserita dal Comune nell'ambito del cartellone di 'Macerata Città europea dello sport 2022' e subito parte la polemica. Al palasport di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) MACERATA - Il tempo di chiudere la prima manifestazione inserita dal Comune nell'ambito del cartellone di 'Macerata Città europea dello sport 2022' eparte la. Alport di ...

Advertising

telodogratis : Tiro con l’arco: a Macerata i Campionati Italiani Indoor Para Archery - gdstwits : Tiro con l’Arco:XXXV Campionati Italiani Indoor Para Archery Macerata, Palasport Fontescodella 20-30 gennaio 2022 - CronacheMc : MACERATA - Gli azzurri protagonisti ai Giochi di Tokyo si sfidano per i tricolori al chiuso. Sarà l’ultimo test mat… - news_rimini : Tiro con l'arco, manca un mese ai Campionati Italiani. Confermata la presenza dei medagliati olimpici… - prosperi_remo : Spalletti per me è il miglior allenatore del #Napoli di De Laurentiis. Oggi xò mi ha fatto incazzare perché non può… -