Vittoria ex aequo Brignone-Huetter in Super-G a Garmisch

Garmisch-PARTENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vince in ex aequo con Cornelia Huetter il Super-G di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L'azzurra taglia il traguardo in 1'18?19, tempo poi eguagliato dall'austriaca. Terza posizione per un'altra austriaca, Tamara Tippler, staccata di 82 centesimi dal duo di testa. In top-10 anche Elena Curtoni (decima), mentre Nicol Delago è 13esima davanti a Roberta Melesi (14^), Marta Bassino (16^) e Nadia Delago (18^). A punti anche Karoline Pichler (26^) e Francesca Marsaglia (29^)."Sono davvero soddisfatta – confessa la Brignone ai microfoni di Rai Sport – Oggi ho cercato di concentrare tutte le energie, c'era un pò di vento quindi sapevo di dover spingere fin ...

