(Di domenica 30 gennaio 2022)ladi Zlatan. Anzi no:, ma solo sui. Il fuoriclasse svedese ha postato sul profilo Instagram una foto che lo ritrae col look da samurai che aveva a settembre, a ...

Advertising

rtl1025 : ???? #Londra, 30 gennaio 1969, i #Beatles salgono in cima al n.3 di Savile Row, sul tetto della famosa casa di regist… - Agenzia_Ansa : 'È uno dei giorni piu' emozionanti della mia carriera', dice Nadal. 'E' incredibile che solo 45 giorni fa pensavo d… - GiovaAlbanese : A @JuventusTV ?? 'Sono davvero contento di essere qui, darò tutto. La #Juventus rappresenta l'orgoglio, la tradizion… - mbalducchitw : RT @g_delledonne: Ho votato no nell'ultimo referendum costituzionale, e mantengo più di una perplessità sul senso di quel taglio dei parlam… - sportli26181512 : 'L'ultimo dei mohicani': la treccia di Ibrahimovic torna... sui social: 'L'ultimo dei mohicani': la treccia di Ibra… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo dei

ANSA Nuova Europa

... la polizia ha arrestato tre presunti scafisti di unosei gruppi, quello da 21 persone partito dalla Libia il 20 gennaio ead essere salvato, il giorno dopo. I tre, che stavano per essere ...... a corredo di una frase abbastanza sibillina, in pieno "Ibra - style": "L'mohicani". Messaggio ? Trattandosi di Ibra, non è mai semplice decifrare i significati che si celano dietro le sue ...Alla base di migliaia di voli fantasma c'è un regolamento europeo del 1993 sacrosanto ma oggi di difficile attuazione, dicono i vettori ...Tra il 1400 e il 1750 secondo le ricostruzioni storiche, sono state accusate di stregoneria e uccise circa tra le 80.000 e le 100.000 persone di cui l’80% erano donne. Si tratta di un vero e proprio e ...