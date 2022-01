Lapadula | il tempo stringe | sfuma il Venezia | i lagunari trovano l’attaccante

(Di domenica 30 gennaio 2022)di lettura: < 1 minutoBenevento – Quanto si fosse complicata la pistasi era capito già nella giornata di ieri, quando i segnali che arrivavano dalla Laguna propendevano verso la fumata nera. Nonostante i buoni rapporti con il Benevento, i veneti si sono invece ritirati dalla corsa a Gianluca. L’italo-peruviano sembrava essere il favorito per guidare l’attacco della squadra di Paolo Zanetti ma i due club non sono riusciti a trovare la quadra. A poche ore dalla chiusura del mercato, prevista per le 20 di domani, ilha rotto gli indugi e ha cambiato obiettivo, mettendo le mani su Jean-Pierre Nsame dello Young Boys. Il 28enne camerunense avrebbe già svolto le visite mediche e si trasferirebbe in Italia in prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 3,5 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lapadula, il tempo stringe: sfuma il #Venezia, i lagunari ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lapadula tempo

... nel secondo, a scendere in campo senza la sua classica mascherina protettiva. CAPOCANNONIERE IN USCITA - Quella di ieri è stata la prima partita dida titolare dopo quasi due mesi : l'...Dunque, convincere la Dea e centrare il colpo russo diventa una corsa contro il. A poco più ... Ha detto no a Kalinic, Gabbiadini, Lasagna, Zaza e. Se Lotito però non riuscisse ad ...Il Venezia ha pronta una nuova proposta per arrivare all'attaccante protagonista in Serie B: lo scenario last minute.Una notte di lotta, su ogni pallone. Con la gioia finale per la vittoria del suo Perù sulla Colombia e un sogno, il Mondiale di Qatar 2022, che si fa sempre ...