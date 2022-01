"Ho chiamato Berlusconi per scusarmi". Prima lo insulta, poi fa il santo: l'ultima vergogna di Enrico Letta (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo settimane di barricate a una sua eventuale candidatura, Enrico Letta torna sui propri passi e telefona a Silvio Berlusconi. "Ho usato parole troppo dure, ma la politica è così", ha detto dopo aver ammesso di aver contattato il leader di Forza Italia per scusarsi. Peccato però che pochi giorni Prima, alla sola idea che il Cavaliere potesse arrivare al Quirinale, il segretario del Partito democratico commentava: "È evidente che la candidatura di Berlusconi è un vicolo cieco, non è quella figura istituzionale su cui ci sarà unità". E ancora: "Berlusconi è il capo politico più divisivo che possa esserci", per questo "sono stupito e deluso. Serve una figura istituzionale, non un capo politico, perché si agevoli l'arrivo alla sua naturale fine dell'attuale legislatura". Frasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo settimane di barricate a una sua eventuale candidatura,torna sui propri passi e telefona a Silvio. "Ho usato parole troppo dure, ma la politica è così", ha detto dopo aver ammesso di aver contattato il leader di Forza Italia per scusarsi. Peccato però che pochi giorni, alla sola idea che il Cavaliere potesse arrivare al Quirinale, il segretario del Partito democratico commentava: "È evidente che la candidatura diè un vicolo cieco, non è quella figura istituzionale su cui ci sarà unità". E ancora: "è il capo politico più divisivo che possa esserci", per questo "sono stupito e deluso. Serve una figura istituzionale, non un capo politico, perché si agevoli l'arrivo alla sua naturale fine dell'attuale legislatura". Frasi ...

