Advertising

derstern75 : @frago_star @KeremBursin @Antonel57727969 @Baran140063 @hankerfriend @hankerXsupport @AnnaSck_ @ViolettaViol1… - AntoninoAmodeo : @silvia29luglio Buongiorno e buona domenica anche a te e famiglia - iside50 : @leonemaschio @Eclissi18 @liliaragnar @Violetta_2021 @Silvia71_80 @ierogamos @Roberta7416 @ItalicaTestudo @Claudoc3… - iconanews : Domenica in famiglia per Draghi a Città della Pieve - obamarti10_ : Buongiorno a tutti e buona domenica dalla Famiglia Reale. -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica famiglia

Agenzia ANSA

Mattinata ina di Città della Pieve per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dopo le "fatiche" di ... Nella mattinata di, invece, il presidente sembra che non sia uscito dalla ...Affidiamo alla Sua intercessione la nostra Città, la, i giovani e gli anziani, in questo ... Nella giornata di30 gennaio, inizio della novena di preparazione con la preghiera del ...(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 30 GEN - Mattinata in famiglia a di Città della Pieve per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dopo le "fatiche" di una lunga settimana culminata con la ri ...Domenica sera il finale de «La Sposa» su Rai1 con Serena Rossi, fiction di successo. Il bell’attore è diventato un «sex symbol» grazie al ruolo di Raul nella serie «Una grande famiglia» ...