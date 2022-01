Dietro il bis di Mattarella | la garanzia di Draghi a Palazzo Chigi “Se resta Mario | resto anche io”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 30 gennaio 2022) La svolta delbis? È arrivata ieri mattina, dopo il giuramento di Filippo Patroni Griffi al Quirinale come giudice costituzionale. Sergiosi è girato versoe gli ha sorriso. «Vedi, ora posso rivolgerti la stessa domanda che tu mi hai fatto qualche mese fa: seio, restitu?». E il premier ha fatto sì sì con la testa. Il gustoso retroscena del Giornale riannoda i fili di una vicenda che prevedeva, fino a poche ore prima, altri sviluppi. L’appartamento di viale Liegi, che il presidente della Repubblica era andato a fermare in vista del trasloco dal Quirinale, può attendere. “Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione e desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la ...