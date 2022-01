Covid oggi Israele, oltre 1000 malati gravi (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta da un anno, vi sono più di mille malati gravi di Covid -19 in Israele. il ministero della Salute ha annunciato nella tarda serata di ieri che il loro numero è salito a 1.010 pazienti. L’ultimo picco, con 1200 malati gravi, risaliva al gennaio 2021. Sull’onda della variante omicron, la settimana scorsa si era raggiunto un record di 85mila contagi giornalieri. Venerdì scorso il dato era sceso a 53mila. Secondo stime del Weizmann Institute, Israele dovrebbe aver ormai superato il picco dovuto alla variante Omicron. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta da un anno, vi sono più di milledi-19 in. il ministero della Salute ha annunciato nella tarda serata di ieri che il loro numero è salito a 1.010 pazienti. L’ultimo picco, con 1200, risaliva al gennaio 2021. Sull’onda della variante omicron, la settimana scorsa si era raggiunto un record di 85mila contagi giornalieri. Venerdì scorso il dato era sceso a 53mila. Secondo stime del Weizmann Institute,dovrebbe aver ormai superato il picco dovuto alla variante Omicron. L'articolo proviene da Italia Sera.

