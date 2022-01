Calciomercato Venezia, Diawara riflette sul trasferimento (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Venezia, Diawara riflette sul futuro: più Venezia che altre piste per il centrocampista guineano Amadou Diawara non resterà alla Roma: il club giallorosso ha più volte sottolineato che il calciatore è sul mercato, ma mancano poche ore alla chiusura. A quanto riporta Sky Sport, il Venezia è alla ricerca di rinforzi e si è inserito per il giallorosso. Diawara non ha ancora sciolto le riserve, ma riflette sulla possibilità di trasferirsi al club lagunare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)sul futuro: piùche altre piste per il centrocampista guineano Amadounon resterà alla Roma: il club giallorosso ha più volte sottolineato che il calciatore è sul mercato, ma mancano poche ore alla chiusura. A quanto riporta Sky Sport, ilè alla ricerca di rinforzi e si è inserito per il giallorosso.non ha ancora sciolto le riserve, masulla possibilità di trasferirsi al club lagunare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

