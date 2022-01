Calciomercato Milan, idea last minute dal Tottenham: la situazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Milan: il centrocampista del Tottenham Dele Alli è stato accostato ai rossoneri. La situazione Siamo alle battute finali del Calciomercato invernale, il Milan a sorpresa potrebbe tentare un colpo last minute dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa sul proprio profilo Twitter contatti in corso tra le due società per un prestito: fari su Alli ma si parla anche di Ndombele. Il primo però non potrà arrivare perché extracomunitario, avendo la società rossonera esaurito gli slot con l’arrivo di Lazetic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022): il centrocampista delDele Alli è stato accostato ai rossoneri. LaSiamo alle battute finali delinvernale, ila sorpresa potrebbe tentare un colpodal. Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa sul proprio profilo Twitter contatti in corso tra le due società per un prestito: fari su Alli ma si parla anche di Ndombele. Il primo però non potrà arrivare perché extracomunitario, avendo la società rossonera esaurito gli slot con l’arrivo di Lazetic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

