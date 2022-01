Calcio: Serie B, la classifica (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - La classifica di Serie B dopo venti giornate: Lecce 40 punti; Pisa 39; Brescia 38; Benevento, Cremonese e Monza 35; Frosinone 34; Ascoli 32; Cittadella 31; Perugia 28; Como 26; Parma e Ternana 24; Reggina 23; Spal 22; Alessandra 20; Cosenza 17; Crotone 13; Vicenza e Pordenone 11. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - LadiB dopo venti giornate: Lecce 40 punti; Pisa 39; Brescia 38; Benevento, Cremonese e Monza 35; Frosinone 34; Ascoli 32; Cittadella 31; Perugia 28; Como 26; Parma e Ternana 24; Reggina 23; Spal 22; Alessandra 20; Cosenza 17; Crotone 13; Vicenza e Pordenone 11.

