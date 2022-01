Australian Open, Rafael Nadal: “È senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della mia carriera” (Di domenica 30 gennaio 2022) Una vittoria leggendaria. Rafael Nadal sconfigge in rimonta Daniil Medvedev per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 al termine di un match pazzesco e trionfa per la seconda volta agli Australian Open. Grazie a questo magnifico successo, il maiorchino vola a quota 21 Slam vinti, superando così Novak Djokovic e Roger Federer (fermi a 20) e diventando il tennista con più titoli major nella storia di questo sport. Un risultato che ci conferma, ancora una volta, la grandezza infinita di un giocatore stratosferico. “Prima cosa, so che è un momento difficilissimo Daniil, sei un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione, con la possibilità di avere il trofeo con me e non ce l’avevo fatta ma vedrai che lo vincerai almeno un paio di volte perché sei fantastico, mi congratulo con te e il tuo team. Una delle ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Una vittoria leggendaria.sconfigge in rimonta Daniil Medvedev per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 al termine di un match pazzesco e trionfa per la seconda volta agli. Grazie a questo magnifico successo, il maiorchino vola a quota 21 Slam vinti, superando così Novak Djokovic e Roger Federer (fermi a 20) e diventando il tennista con più titoli major nella storia di questo sport. Un risultato che ci conferma, ancora una volta, la grandezza infinita di un giocatore stratosferico. “Prima cosa, so che è un momento difficilissimo Daniil, sei un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione, con la possibilità di avere il trofeo con me e non ce l’avevo fatta ma vedrai che lo vincerai almeno un paio di volte perché sei fantastico, mi congratulo con te e il tuo team. Una delle ...

