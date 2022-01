Amici 21, Carola Puddu: “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di Luigi Strangis, invece…” (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante lo speciale di Amici 21, andato in onda oggi su Canale 5 in sostituzione della normale puntata della domenica, la ballerina Carola Puddu si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con il cantante Luigi Strangis. Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto nel mio percorso, c’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva ma facendo cosi mi sono incartata nei miei schemi. Un rapporto complicato e che li ha spesso fatti scontrare in passato, sul quale la ballerina si è lasciata andare ad una importante confessione: Sarebbe stato più semplice ammettere che ... Leggi su isaechia (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante lo speciale di21, andato in onda oggi su Canale 5 in sostituzione della normale puntata della domenica, la ballerinasi è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con il cantante. Il mio rapporto conha influito tanto nel mio percorso, c’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva ma facendo cosi mi sono incartata nei miei schemi. Un rapporto complicato e che li ha spesso fatti scontrare in passato, sul quale la ballerina si è lasciata andare ad una importante confessione:piùche ...

