Storie da raccontare 3 | Luigi | io ti ho capito

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Canzone consigliata: Lontano Lontano –Tenco Da quando ne ho memoria, il 27 gennaio di ogni anno osservo un rito: posto una foto diTenco. Pensieri, riflessioni, stralci di canzoni, persino preghiere: dalla nascita dei Social credo di non aver saltato nemmeno una ricorrenza. Chiamatela pure cerimonia pagana, l’importante è che si svolga in forma privata: a questa funzione non voglio nessuno all’infuori di me. Ecco perché proprio nel 2022, a 55 anni dalla sua scomparsa, ho deciso di interrompere tutto. L’aumento di like, commenti e condivisioni mi ha condotto allo scoperto, togliendomi protezione. Immagino che molti dei miei followers fossero più interessati alla moda che all’empatia, motivo che mi ha spinto a rientrare nella tana. Nell’attesa di passi conosciuti capaci di farmi battere il cuore. E’ ...