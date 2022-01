Sergio Mattarella, è ancora lui il nostro Presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) La nomina è arrivata dopo l'ottavo scrutinio. Sul tavolo c'erano tante ipotesi, da Carlo Nordio a Pier Ferdinando Casini, da Elisabetta Belloni a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma alla fine ha vinto l'intesa sul Mattarella bis Leggi su vanityfair (Di sabato 29 gennaio 2022) La nomina è arrivata dopo l'ottavo scrutinio. Sul tavolo c'erano tante ipotesi, da Carlo Nordio a Pier Ferdinando Casini, da Elisabetta Belloni a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma alla fine ha vinto l'intesa sulbis

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - _delyshinoda : RT @PieraBelfanti: Sergio #Mattarella è il nostro #Presidente. E' stato rieletto con una valanga di voti: 759. L'emiciclo applaude quasi c… - VonCaste : RT @SkyTG24: Con l'ottava votazione in #Quirinale è stato riconfermato un secondo mandato per Sergio #Mattarella, l'attuale Presidente dell… -