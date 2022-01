Sci alpino | Nadia Delago | “Peccato per i centesimi che mi separano dal podio | li limirò nelle prossime gare”

Advertising

Coninews : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen per una discesa e un superG. Ultima ch… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Esercito : RT @SM_Difesa: #PratoNevoso Coppa Italia #Sci Alpino Paralimpico Trofeo 'Andrea Simondo' Il Brig. R.O. (CC) Marco Menicucci e l'Ass. Amm.… - FF_AAediPolizia : RT @SM_Difesa: #PratoNevoso Coppa Italia #Sci Alpino Paralimpico Trofeo 'Andrea Simondo' Il Brig. R.O. (CC) Marco Menicucci e l'Ass. Amm.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

In tutto saranno 32 gli atleti azzurri (tra cui tre atleti guida) impegnati in quattro discipline: para ice hockey,nordico e snowboard. Cresce dunque la squadra italiana, del 23% per ...Sesta l'austriaca Elisabeth Reisinger (+0.92) davanti alla connazionale Ariane Raedler (+0.94) e alla svizzera Joana Haehlen (+1.02). Nono posto per la canadese Marie - Michele Gagnon (+1.05), mentre ...Nadia Delago ha conquistato un buon quinto posto nella discesa libera di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra si è distinta in terra tedesca e si è fermata ...Sport - Dopo il quinto posto nella sesta discesa libera femminile stagionale a Garmisch - Partenkirchen, in Germania, Nadia Delago parla alla FISI: "Sono molto contenta. Qui sotto sono finita lunga e ...