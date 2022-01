Regioni al Quirinale, Fedriga: “Mattarella in gran forma, chiediamo stabilità istituzionale” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “La gran parte delle Regioni chiede la stabilità e l’unità delle istituzioni”. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga (foto), governatore leghista del Fruili, dopo un incontro avuto al Quirinale con il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella. “In un momento delicato come questo abbiamo sentito il dovere di ribadire a Mattarella la nostra stima e il nostro ringraziamento. Il presidente è in gran forma e ha un grande senso di responsabilità”, ha poi concluso Fedriga. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Laparte dellechiede lae l’unità delle istituzioni”. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza delleMassimiliano(foto), governatore leghista del Fruili, dopo un incontro avuto alcon il capo dello Stato uscente, Sergio. “In un momento delicato come questo abbiamo sentito il dovere di ribadire ala nostra stima e il nostro ringraziamento. Il presidente è ine ha unde senso di responsabilità”, ha poi concluso. L'articolo L'Opinionista.

