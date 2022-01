Quirinale, Mattarella: "Il dovere di non sottrarsi prevale sulle attese personali" (Di sabato 29 gennaio 2022) "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo attraverso sul versante sanitario, economico e sociale, richiamano al senso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo attraverso sul versante sanitario, economico e sociale, richiamano al senso di ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - Quirinale : la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei President… - Lucil1Luciana : RT @marioadinolfi: Leggo Salvini chiedere “una nuova fase” per il governo, mi metto paura. Se con Draghi premier e Mattarella al Quirinale… - vgrienti : Auguri Presidente #Mattarella! @Quirinale -