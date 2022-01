Polizia all’inseguimento di un’auto rubata: arrestate due persone (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSicignano degli Alburni (Sa) – Nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza autostradale personale della Polizia di Stato, nella tarda serata del 28 gennaio, ha tratto in arresto due persone straniere dedite a furti in abitazioni con precedenti specifici. I poliziotti della Stradale di Sala Consilina, a seguito di segnalazione della Sala Operativa, si ponevano all’inseguimento dell’autovettura su cui i due viaggiavano ad alta velocità sull’ Autostrada A/2 del Mediterraneo. La pattuglia riusciva a intercettare e bloccare i malviventi nella Galleria Castelluccio a Sicignano degli Alburni (SA). L’auto su cui viaggiavano aveva le targhe di altro veicolo ed è risultata rubata a Napoli. I due fermati, privi di documenti di identificazione, venivano arrestati per ricettazione. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSicignano degli Alburni (Sa) – Nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza autostradale personale delladi Stato, nella tarda serata del 28 gennaio, ha tratto in arresto duestraniere dedite a furti in abitazioni con precedenti specifici. I poliziotti della Stradale di Sala Consilina, a seguito di segnalazione della Sala Operativa, si ponevanodell’autovettura su cui i due viaggiavano ad alta velocità sull’ Autostrada A/2 del Mediterraneo. La pattuglia riusciva a intercettare e bloccare i malviventi nella Galleria Castelluccio a Sicignano degli Alburni (SA). L’auto su cui viaggiavano aveva le targhe di altro veicolo ed è risultataa Napoli. I due fermati, privi di documenti di identificazione, venivano arrestati per ricettazione. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Polizia all'#Inseguimento di un'auto rubata: arrestate due persone ** - marioassirelli : Inseguiti dagli agenti, folle fuga (a piedi) fino all'autostrada: la polizia spara - PalermoToday : Borgo Nuovo, giovane non si ferma all'alt della polizia e si schianta contro l'auto di un'anziana: 73enne in ospeda… - tusciaweb : Non si fermano all’alt della polizia ma si schiantano durante l’inseguimento, tre arresti Milano - Sono si sono f… - _N_o_m_e : Le storie, quelle belle!! -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia all’inseguimento Polizia all'inseguimento di un'auto rubata: arrestate due persone anteprima24.it