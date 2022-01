Pallamano, Serie A 2022: vincono le prime della classe, prova di forza della Junior Fasano (Di domenica 30 gennaio 2022) Prosegue con la quindicesima giornata la Serie A di Pallamano maschile 2022, in cui ancora una volta in testa alla classifica troviamo la Junior Fasano, capace di realizzare una vera e propria prova di forza contro Carpi, mettendo a segno 45 reti, 11 col Filippo Angiolini. Due punti preziosi anche per Conversano, capace di piegare 31-16 la Teamnetwork Albatro, superando momentaneamente la Raimond Sassari, raggiunta da un Pressano in grande spolvero contro la Sparer Eppan, nel match terminato 27-22. Bene anche il Brixen, vittorioso tra le mura amiche contro Cassano Magnago 30-25, con l’Alperia Merano corsara in casa del Secchia Rubiera per 33-27. Rinviata Trieste-Bolzano a causa di positività al Covid-19 all’interno dei roster. I risultati di ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Prosegue con la quindicesima giornata laA dimaschile, in cui ancora una volta in testa alla classifica troviamo la, capace di realizzare una vera e propriadicontro Carpi, mettendo a segno 45 reti, 11 col Filippo Angiolini. Due punti preziosi anche per Conversano, capace di piegare 31-16 la Teamnetwork Albatro, superando momentaneamente la Raimond Sassari, raggiunta da un Pressano in grande spolvero contro la Sparer Eppan, nel match terminato 27-22. Bene anche il Brixen, vittorioso tra le mura amiche contro Cassano Magnago 30-25, con l’Alperia Merano corsara in casa del Secchia Rubiera per 33-27. Rinviata Trieste-Bolzano a causa di positività al Covid-19 all’interno dei roster. I risultati di ...

