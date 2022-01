Omicron, D'Amato: 'Nel Lazio casi in discesa, a primavera via le mascherine all'aperto' (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Nel Lazio a primavera sarà possibile togliere l'obbligo della all'aperto'. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, , al termine della cerimonia allo Spallanzani per ricordare il ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Nelsarà possibile togliere l'obbligo della all''. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione, , al termine della cerimonia allo Spallanzani per ricordare il ...

