"Mi aspettavo una telefonata...". La fucilata di John McEnroe, cosa c'è dietro il tracollo di Sinner in Australia (Di sabato 29 gennaio 2022) John McEnroe la sta facendo da padrone sui giornali italiani per quanto concerne il tennis. Questo perché il suo nome è stato affiancato a Jannik Sinner, che per sua stessa ammissione è alla ricerca di un'altra persona con cui lavorare al di fuori del suo solito staff. Proprio il nome di McEnroe è saltato fuori in qualità di possibile “supercoach” del talento altoatesino. Riccardo Piatti ha ingaggiato l'americano per continuare lo sviluppo di Sinner? Il diretto interessato ha parzialmente risposto nell'intervista rilasciata a La Stampa: “Durante il terzo set del match di Jannik con Tsitsipas in effetti mi aspettavo una chiamata da Riccardo…”. È chiaro cosa non è piaciuto a McEnroe: “Stefanos ha giocato un grande match ma Jannik non aveva un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)la sta facendo da padrone sui giornali italiani per quanto concerne il tennis. Questo perché il suo nome è stato affiancato a Jannik, che per sua stessa ammissione è alla ricerca di un'altra persona con cui lavorare al di fuori del suo solito staff. Proprio il nome diè saltato fuori in qualità di possibile “supercoach” del talento altoatesino. Riccardo Piatti ha ingaggiato l'americano per continuare lo sviluppo di? Il diretto interessato ha parzialmente risposto nell'intervista rilasciata a La Stampa: “Durante il terzo set del match di Jannik con Tsitsipas in effetti miuna chiamata da Riccardo…”. È chiaronon è piaciuto a: “Stefanos ha giocato un grande match ma Jannik non aveva un ...

