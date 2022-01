“Il dolore è grande”: lutto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di sabato 29 gennaio 2022) Una brutta giornata quella di ieri per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno vissuto un profondo lutto. La coppia ha dovuto dire addio ad una giovanissima vita e hanno deciso di annunciare il loro dolore sui social, con due post separati. I due sono stati profondamente colpiti dalla notizia di questo decesso e il loro dolore è grande. Anche la madre di Giulia, Fariba Tehrani, nei giorni scorsi aveva pregato perché non si giungesse a questo triste epilogo. LEGGI ANCHE => “Dolori atroci…”: cos’è successo ad Ornella Vanoni? La coppia aveva fatto parlare di sé proprio poco prima di Capodanno, emozionando tantissimo i loro fan. Per il loro primo anniversario di fidanzamento Pierpaolo aveva ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 29 gennaio 2022) Una brutta giornata quella di ieri per, che hanno vissuto un profondo. La coppia ha dovuto dire addio ad una giovanissima vita e hanno deciso di annunciare il lorosui social, con due post separati. I due sono stati profondamente colpiti dalla notizia di questo decesso e il loro. Anche la madre di, Fariba Tehrani, nei giorni scorsi aveva pregato perché non si giungesse a questo triste epilogo. LEGGI ANCHE => “Dolori atroci…”: cos’è successo ad Ornella Vanoni? La coppia aveva fatto parlare di sé proprio poco prima di Capodanno, emozionando tantissimo i loro fan. Per il loro primo anniversario di fidanzamentoaveva ...

