Il Delitto di Cogne | a vent’anni dalla tragedia uno speciale TV di Sky

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il 30 gennaio 2002 il piccolo paesino di, incastonato fra le montagne in Val D’Aosta, si risveglia con una. Il piccolo Samuele Lorenzi, di appena tre anni, viene ritrovato senza vita nel letto dei genitori. Sua madre, Annamaria Franzoni, chiama i soccorsi più volte e quello che in un primo momento viene interpretato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ildiha scosso non soltanto la comunità della cittadina, ma è entrata nella casa degli italiani. Motivo per cui, a distanza di vent'anni dall'accaduto, Sky ha realizzato una produzione ..."Ildi? Si, ho sentito qualcosa. Ma ho vent'anni e all'epoca ero appena nata" spiega una ragazza mentre scarica gli sci nel parcheggio vicino al prato di Sant'Orso.Il Delitto di Cogne, Sky ha realizzato un documentario Crime+Investigation ripercorrendo la tragedia del piccolo Samuele ...Sono trascorsi ormai 20 anni dal 30 gennaio 2002, quando il piccolo Samuele Lorenzi fu ucciso in quello che viene ricordato come il delitto di Cogne. Come è stato ucciso Samuele? Fatti e teorie alla m ...