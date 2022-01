Grande Fratello Vip, Giucas piange e si scaglia contro Nathaly: ‘Non ti permettere’ (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Giucas Casella, il personaggio più divertente del Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con una questione che va avanti dalla puntata di lunedì 24 gennaio. Durante le nomination, il mentalista ha nominato Nathaly Caldonazzo perché lei ha smesso di fargli i massaggi da un po’ di tempo. E la gieffina non l’ha presa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip, Delia e Soleil sul piede di guerra: ‘Falsa’ ‘Squallida’ Grande Fratello Vip, siparietto tra Signorini e Giucas: ‘Sei sordo’ (VIDEO) Grande Fratello Vip, Katia brontola per i piatti sporchi, Manuel: ‘Non ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 29 gennaio 2022)Casella, il personaggio più divertente delVip, ha dovuto fare i conti con una questione che va avanti dalla puntata di lunedì 24 gennaio. Durante le nomination, il mentalista ha nominatoCaldonazzo perché lei ha smesso di fargli i massaggi da un po’ di tempo. E la gieffina non l’ha presa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Vip, Delia e Soleil sul piede di guerra: ‘Falsa’ ‘Squallida’Vip, siparietto tra Signorini e: ‘Sei sordo’ (Vip, Katia brontola per i piatti sporchi, Manuel:...

iKabirBedi : Un aereo sorvola la casa del Grande Fratello con un messaggio dei fan di Kabir: Guardate la sua gioia?? Mille GRAZIE… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - LindaMenichini : RT @Niko_bY_: Per quanto Soleil possa non piacervi (non piace neanche a me) mandare in finale Delia solo per fare un dispetto alla sua 'riv… - romvantic : RT @fuori_programma: Ma vi immaginate un grande fratello condotto da Paolo Bonolis? UN SOGNO #jeru #ijeru #gfvip -