Coppa d’Africa 2022 oggi, programma 29 gennaio: orari partite, canale tv, streaming (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la fine degli ottavi, in questa edizione 2022 della Coppa d’Africa è arrivato il momento di stringere il cerchio e pensare all’inaugurazione dei quarti di finale. Sabato 29 gennaio, saranno due le partite in agenda: Gambia-Camerun, con calcio d’inizio alle 17, e Burkina Faso-Tunisia, prevista per le ore 20. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di questo sabato 29 gennaio 2022 in Coppa d’Africa. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, come specificato. Gambia-Camerun, inoltre, sarà trasmessa anche sul canale tv Eurosport 2 (211 del boquet Sky o ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la fine degli ottavi, in questa edizionedellaè arrivato il momento di stringere il cerchio e pensare all’inaugurazione dei quarti di finale. Sabato 29, saranno due lein agenda: Gambia-Camerun, con calcio d’inizio alle 17, e Burkina Faso-Tunisia, prevista per le ore 20. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte ledi questo sabato 29in. Gli incontri saranno trasmessi in direttasu Eurosport Player e Discovery+, come specificato. Gambia-Camerun, inoltre, sarà trasmessa anche sultv Eurosport 2 (211 del boquet Sky o ...

