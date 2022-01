Controlli Carabinieri a Napoli | due positivi Covid a spasso

Leggi su anteprima24

a tappeto nel quartiere di Poggioreale di. Idella locale compagnia hanno presidiato tutte le strade con decine di pattuglie; 74 le persone identificate, 51 i veicoli passati al setaccio, 3 i parcheggiatori abusivi denunciati. In via Marino di Caramanico e in via De Roberto chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio nei pressi dei mercatini rionali; 2 le persone denunciate per guida senza patente, un 38enne di Barra e un 46enne di Ponticelli. Per un 36enne di Marigliano, invece, è scattata una denuncia per aver violato la quarantena. Aveva da pochi giorni scoperto di aver contratto il coronavirus e nonostante il provvedimento di quarantena ha deciso di uscire per passeggiare. Era lontano da casa, ilo ...