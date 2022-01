Bocciare Casellati è stato uno sgarbo (Di sabato 29 gennaio 2022) Bocciare la marchesa Maria Elisabetta Alberti Casellati Dei Scendi Dal Pero ha rappresentato un vero sgarbo alle ultime volontà di Walt Disney. Però l’idea di un presidente che viaggia sui novanta e guida il paese su e giù per i tornanti fissando esclusivamente lo specchietto retrovisore mi sembra una sfida coi fiocchi. Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022)la marchesa Maria Elisabetta AlbertiDei Scendi Dal Pero ha rappresentato un veroalle ultime volontà di Walt Disney. Però l’idea di un presidente che viaggia sui novanta e guida il paese su e giù per i tornanti fissando esclusivamente lo specchietto retrovisore mi sembra una sfida coi fiocchi.

Angysister : @matteosalvinimi E' un errore enorme. Se sono loro a promuovere o bocciare i nomi vuol dire che sono loro a decider… - Assodispada : RT @CarmineSaturday: @GiorgiaMeloni La Casellati, oggi, era improponibile. Non è che presentate questi 'candidati' proprio per farveli bocc… - CarmineSaturday : @GiorgiaMeloni La Casellati, oggi, era improponibile. Non è che presentate questi 'candidati' proprio per farveli b… - fablen8 : @salvini_giacomo @AUniversale ma la Casellati che accetta di farsi usare (e bocciare) per questo ridicolo giochetto? Zero dignità - AOmissis : nel 1971 Fanfani da presidente del senato venne bocciato più volte. che problema c'è a bocciare casellati? #Quirinale22 -