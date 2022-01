Tempi di attesa un po’ lunghi per il Samsung Galaxy S22 Ultra: la stima (Di venerdì 28 gennaio 2022) I Samsung Galaxy S22 saranno presto presentati, ma potrebbero esserci dei Tempi di attesa piuttosto lunghi per accaparrarsi l’S22 Ultra, il modello di punta della line-up. Il leaker Dohyun Kim lo ha annunciato su Twitter, facendo sapere che chi vuole acquistarlo dovrà farlo il prima possibile, visto che i Tempi di consegna potrebbero dilatarsi fino a tre mesi. La situazione sarà sempre legata alla crisi mondiale dei seminconduttori, che continua ad infierire sulla filiera degli OEM, sia in termini di produzione che di logistica (sappiamo tutti cos’è successo con il Samsung Galaxy S21 FE, giusto per farvi un esempio pratico che salti subito alla mente). In ogni caso, ricordate che la stima non è ufficiale, ed in alcun ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) IS22 saranno presto presentati, ma potrebbero esserci deidipiuttostoper accaparrarsi l’S22, il modello di punta della line-up. Il leaker Dohyun Kim lo ha annunciato su Twitter, facendo sapere che chi vuole acquistarlo dovrà farlo il prima possibile, visto che idi consegna potrebbero dilatarsi fino a tre mesi. La situazione sarà sempre legata alla crisi mondiale dei seminconduttori, che continua ad infierire sulla filiera degli OEM, sia in termini di produzione che di logistica (sappiamo tutti cos’è successo con ilS21 FE, giusto per farvi un esempio pratico che salti subito alla mente). In ogni caso, ricordate che lanon è ufficiale, ed in alcun ...

