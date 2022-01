Tavelli | “Kulusevski piace | ma la Juve non può rinforzare il Milan”

Advertising

PianetaMilan : #Tavelli: “#Kulusevski piace, ma la #Juventus non può rinforzare il #Milan” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Tavelli: 'Kulusevski? Al Milan piacerebbe, ma non ha senso che la Juve lo ceda ai rossoneri': Fabio Tavelli, giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Tavelli Kulusevski

Milan News

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole di Fabio Tavelli, giornalista intervenuto a Sky Sport dove ha parlato di Milan e Kulusevski Le parole di Fabio Tavelli, giornalista intervenut ...Fabio Tavelli, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla possibile cessione di Kulusevski: "Piacerebbe al Milan, ma non credo che abbia senso per la Juventus: non ...