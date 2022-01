Rompicapo | se trovi la seconda donna in 5 secondi sei un genio! Prova

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Vediamo insieme questo simpatico e divertente, che allo stesso tempo è veramente complicato da risolvere. I test ed isono dei momenti dove la nostra mente si può rilassare dal solito tram tram della vita di tutti i giorni. Ma questodavvero particolare implica anche una grande attenzione ai particolari, vediamolo quindi insieme e proviamo a trovare la. Iniziamo con il dire che questo complicatissima gioco è nato da un noto artista tedesco che si chiama Jorg Dustervald. Test impossibile da risolvere in 5Ovviamente tutta l’immagine che viene mostrata è stata studiata appositamente per confondere la nostra mente. LEGGI ANCHE –> Oroscopo: quali sono i segni più ribelli? Eccoli E poi il tempo che ci viene concesso è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo trovi

Solonotizie24

... ci sono più delitti, come vuole la tradizione Christiana, perché appena sollevi il tappeto... due che vogliono impossessarsi della soluzione del, per poter fuggire dalla stessa ...Finora ilera stato risolto soltanto nella sua versione originaria, che riguardava il ...per non interferire fra loro le regine devono essere posizionate in modo che nemmeno una si...Un matematico di Harvard ha risolto “il problema delle n regine”, senza soluzione da 150 anni, che consiste nel piazzare n regine in modo che nessuna possa catturarne un'altra ...A strati, a specchio, e persino a forma di animale: ecco le versioni più pazze e intriganti da risolvere del cubo di Rubik ...