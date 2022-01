Quirinale, Mattarella bis per uscire dallo stallo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo schema è già collaudato e al tempo della conferma di Giorgio Napolitano ha funzionato. Un secondo mandato a Sergio Mattarella sembra, al momento, l’unica strada percorribile per uscire dallo stallo. Centrodestra e centrosinistra non hanno altri nomi in grado di unire i consensi, men che meno i 5 Stelle. L’ipotesi che si fa strada, quindi, è quella di confermare Mattarella e lasciare poi a lui la decisione su un mandato pieno o su dimissioni subito dopo la tornata elettorale delle Politiche del prossimo anno. Secondo fonti interpellate dal Denaro il presidente uscente, fin qui, non ha mai detto di non voler essere confermato. Ma, di sicuro, nemmeno esce allo scoperto. Lo farebbe in caso di “chiamata alle armi” da parte di tutte le forze politiche in campo, Fratelli d’Italia e 5 Stelle compresi. La ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo schema è già collaudato e al tempo della conferma di Giorgio Napolitano ha funzionato. Un secondo mandato a Sergiosembra, al momento, l’unica strada percorribile per. Centrodestra e centrosinistra non hanno altri nomi in grado di unire i consensi, men che meno i 5 Stelle. L’ipotesi che si fa strada, quindi, è quella di confermaree lasciare poi a lui la decisione su un mandato pieno o su dimissioni subito dopo la tornata elettorale delle Politiche del prossimo anno. Secondo fonti interpellate dal Denaro il presidente uscente, fin qui, non ha mai detto di non voler essere confermato. Ma, di sicuro, nemmeno esce allo scoperto. Lo farebbe in caso di “chiamata alle armi” da parte di tutte le forze politiche in campo, Fratelli d’Italia e 5 Stelle compresi. La ...

