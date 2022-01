Quirinale, l’elezione è una gara di debolezze (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella corsa al Quirinale i partiti sono pericolosamente vicini al caos. Oggi la quinta votazione con il quorum della maggioranza assoluta certificherà che l’agognato «nome condiviso» ancora non c’è. Come non c’è un accordo sul metodo. E soprattutto non c’è nessun leader che abbia la forza di imporsi come regista. Ci sta provando Matteo Salvini (che scalpitava quando tutto era bloccato dall’autocandidatura di Berlusconi) ma con risultati al momento assai modesti. Alla ricerca di un nome condiviso si è visto bruciare prima i tre (finti) nomi della rosa – Nordio, Moratti, Pera - poi quello della presidente Casellati e adesso anche Frattini ha subito il niet del centrosinistra. Non sapendo cos’ altro fare, il capo leghista sventola i ritratti dell’ambasciatrice Belloni, del professor Cassese (86 anni) e da ultimo anche di un altro ambasciatore, il predecessore della Belloni ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella corsa ali partiti sono pericolosamente vicini al caos. Oggi la quinta votazione con il quorum della maggioranza assoluta certificherà che l’agognato «nome condiviso» ancora non c’è. Come non c’è un accordo sul metodo. E soprattutto non c’è nessun leader che abbia la forza di imporsi come regista. Ci sta provando Matteo Salvini (che scalpitava quando tutto era bloccato dall’autocandidatura di Berlusconi) ma con risultati al momento assai modesti. Alla ricerca di un nome condiviso si è visto bruciare prima i tre (finti) nomi della rosa – Nordio, Moratti, Pera - poi quello della presidente Casellati e adesso anche Frattini ha subito il niet del centrosinistra. Non sapendo cos’ altro fare, il capo leghista sventola i ritratti dell’ambasciatrice Belloni, del professor Cassese (86 anni) e da ultimo anche di un altro ambasciatore, il predecessore della Belloni ...

