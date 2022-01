Quirinale, anche la 6° votazione a vuoto: il cdx si astiene (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Al sesto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Al sesto ...

Advertising

Giorgiolaporta : Per la #PresidenzaDellaRepubblica, non va bene nessuno che non sia gradito a quel #PD che esprime il 15% dei… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - lorepregliasco : Pare che i vertici M5S abbiano dato indicazione di 'scheda bianca ma lasciando anche la possibilità di esprimersi i… - censore_ : RT @censore_: Questo paese ormai dissolto, rischia di eleggere a pdr un vecchio arnese; mezzo democristiano e mezzo comunista. #casini è st… - Anam726 : RT @Giorgiolaporta: Per la #PresidenzaDellaRepubblica, non va bene nessuno che non sia gradito a quel #PD che esprime il 15% dei #grandiele… -