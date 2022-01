Quirinale 2022, incontro tra Conte, Salvini e Letta (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – incontro tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Salvini negli uffici M5S alla Camera. Già in precedenza fonti M5S avevano riferito di un intensificarsi delle trattative sul nodo Quirinale, dopo la fumata nera al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica – con i 382 voti ottenuti dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra – spiegando che il leader M5S stava sentendo il centrodestra. C’è stato un contatto tra Conte e Salvini? “Anche più contatti”, ha risposto Giovanni Toti alle telecamere. “Spero che entro sera si abbia il nome del ‘quirinabile’ e domani si possa chiudere la partita”, ha sottolineato il governatore della Liguria. “Abbiamo aperto una trattativa” con il centrosinistra, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –tra Giuseppe, Enricoe Matteonegli uffici M5S alla Camera. Già in precedenza fonti M5S avevano riferito di un intensificarsi delle trattative sul nodo, dopo la fumata nera al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica – con i 382 voti ottenuti dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra – spiegando che il leader M5S stava sentendo il centrodestra. C’è stato un contatto tra? “Anche più contatti”, ha risposto Giovanni Toti alle telecamere. “Spero che entro sera si abbia il nome del ‘quirinabile’ e domani si possa chiudere la partita”, ha sottolineato il governatore della Liguria. “Abbiamo aperto una trattativa” con il centrosinistra, ...

