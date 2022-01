Meteo | in appena due ore sbalzi di quasi 20°C | ecco perché

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Temperature davvero bizzarre oggi, 28 gennaio, in diverse aree del Nord Italia, in particolare sui settori di Nord-ovest. “Se infatti questa mattina all'alba si registravano temperature diffusamente sotto lo zero, con forti gelate in...

Domodossola, Milano, Como sono passate da temperature sottozero a valori primaverili in meno di 3 ore; la causa? Il vento di foehn. A spiegare che cosa sta accadendo è Edoardo Ferrara, ...(Teleborsa) - Studiare le variazioni del clima attraverso le nubi polari. È la nuova possibilità che si apre da quest'anno per i ricercatori dell'Osservatorio meteo-climatologico Enea in ...