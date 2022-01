Il Dragone oltre l’atmosfera. Pechino rivela la sua strategia per lo Spazio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pechino pubblica il China’s space program: a 2021 perspective, il suo libro bianco con la strategia del Dragone nello Spazio. Ciò che emerge è l’intenzione della Repubblica Popolare di accelerare nel quarto dominio nei prossimi cinque anni, per rendere lo Spazio un elemento sempre più portante della strategia nazionale. Come illustrato dallo stesso Xi Jinping nel preambolo al documento: “Esplorare il vasto cosmo, sviluppare l’industria spaziale e trasformare la Cina in una potenza spaziale è il nostro sogno eterno”. La volontà è quella di aumentare gli investimenti in ricerca e infrastrutture, implementare la formazione per gli astronauti, continuare nella corsa alla Luna, e allargare la portata delle collaborazioni con altri Paesi in ambito spaziale, continuando a sostenere l’uso ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022)pubblica il China’s space program: a 2021 perspective, il suo libro bianco con ladelnello. Ciò che emerge è l’intenzione della Repubblica Popolare di accelerare nel quarto dominio nei prossimi cinque anni, per rendere loun elemento sempre più portante dellanazionale. Come illustrato dallo stesso Xi Jinping nel preambolo al documento: “Esplorare il vasto cosmo, sviluppare l’industria spaziale e trasformare la Cina in una potenza spaziale è il nostro sogno eterno”. La volontà è quella di aumentare gli investimenti in ricerca e infrastrutture, implementare la formazione per gli astronauti, continuare nella corsa alla Luna, e allargare la portata delle collaborazioni con altri Paesi in ambito spaziale, continuando a sostenere l’uso ...

