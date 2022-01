Grande dolore a Castelpagano per la morte di Lucio: oggi i funerali, proclamato lutto cittadino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato proclamato il lutto cittadino a Castelpagano nel giorno dell’addio a Lucio Grasso, il 38enne che sabato 22 gennaio è stato trovato morto a Ciorlano, nel Casertano. Il cadavere del giovane, scomparso alle prime ore dell’alba di giovedì scorso, era sul fondo del ‘Lago dei Cigni‘, specchio d’acqua, dove si pratica la pesca sportiva. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità del paese sannita e dopo la quale il sindaco Giuseppe Bozzuto, in occasione dei funerali del ragazzo ha proclamato il lutto cittadino: “Dopo la tragica scomparsa del caro “Lucio Grasso” si comunica che, per il giorno venerdì 28 gennaio 2022, in occasione dei funerali è stato istituito il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoilnel giorno dell’addio aGrasso, il 38enne che sabato 22 gennaio è stato trovato morto a Ciorlano, nel Casertano. Il cadavere del giovane, scomparso alle prime ore dell’alba di giovedì scorso, era sul fondo del ‘Lago dei Cigni‘, specchio d’acqua, dove si pratica la pesca sportiva. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità del paese sannita e dopo la quale il sindaco Giuseppe Bozzuto, in occasione deidel ragazzo hail: “Dopo la tragica scomparsa del caro “Grasso” si comunica che, per il giorno venerdì 28 gennaio 2022, in occasione deiè stato istituito il ...

Advertising

EmpoliCalcio : Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l'allenatore, la squadra, lo staff e tutto l'Empoli Football Club si str… - acspezia : Lo Spezia Calcio si unisce al dolore di @DiMarzio e della sua famiglia per la scomparsa di Gianni, ex allenatore e… - anteprima24 : ** Grande dolore a #Castelpagano per la morte di Lucio: oggi i funerali, proclamato lutto cittadino **… - seb5113910 : RT @acs_italia: Oggi si fa memoria del grande san Tommaso d'Aquino, Dottore della Chiesa. Invochiamolo affinché le comunità cristiane #pers… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Ciao Carlo Alberto, ti porto nel mio cuore, resti nel cuore di tutti noi» -