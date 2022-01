Giuliano Ferrara in ospedale per un infarto, gravi le sue condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista romano Giuliano Ferrara è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Attualmente l’uomo si trova nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Sottoposto ad una delicata operazione, le sue condizioni restano serie. Leggi anche:Latina, bimba di 7 anni sbalzata da un’auto mentre andava a scuola: è grave in ospedale Giuliano Ferrara in ospedale per un infarto Il giornalista è arrivato in ospedale nella tarda serata di ieri, giovedì 27 gennaio, e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Colpito da un malore cardiaco, l’uomo è stato sottoposto ad un’intervento di angioplastica coronarica. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista romanoè ricoverato inin. Attualmente l’uomo si trova nel reparto di rianimazione cardiologica dell’Misericordia di Grosseto. Sottoposto ad una delicata operazione, le suerestano serie. Leggi anche:Latina, bimba di 7 anni sbalzata da un’auto mentre andava a scuola: è grave ininper unIl giornalista è arrivato innella tarda serata di ieri, giovedì 27 gennaio, e le suesono apparse subito critiche. Colpito da un malore cardiaco, l’uomo è stato sottoposto ad un’intervento di angioplastica coronarica. Il ...

