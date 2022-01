Gioco Inedito 2022: ai blocchi di partenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gioco Inedito – Lucca Comics & Games e DV Games presentano il nuovo bando per l’edizione 2022 del concorso Gioco Inedito dedicato all’antico Egitto e alla sua forma di scrittura, i geroglifici. La scadenza Per la presentazione dei prototipi è il 1° marzo 2022.Perugia, 13 Gennaio 2022 – Lucca Comics & Games e DV Games presentano il bando del concorso Gioco Inedito 2022, che apre le iscrizioni ai prototipi dei game designer emergenti italiani e non. Quest’anno, il tema scelto dall’organizzazione è Geroglifici. I giochi in concorso dovranno attenersi a questo argomento per poter risultare validi. La data di scadenza è fissata per martedì 1° marzo 2022. Il vincitore Sarà selezionato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)– Lucca Comics & Games e DV Games presentano il nuovo bando per l’edizionedel concorsodedicato all’antico Egitto e alla sua forma di scrittura, i geroglifici. La scadenza Per la presentazione dei prototipi è il 1° marzo.Perugia, 13 Gennaio– Lucca Comics & Games e DV Games presentano il bando del concorso, che apre le iscrizioni ai prototipi dei game designer emergenti italiani e non. Quest’anno, il tema scelto dall’organizzazione è Geroglifici. I giochi in concorso dovranno attenersi a questo argomento per poter risultare validi. La data di scadenza è fissata per martedì 1° marzo. Il vincitore Sarà selezionato ...

