Gazzetta: Inter, non solo Gosens. Oggi arriva Caceido e Marotta si è informato per Kessie per giugno (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ieri l’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Robin Gosens in nerazzurro. Oggi sarà la volta di Caceido in prestito secco dal Genoa fino a fine stagione. Stamattina il calciatore arriverà a Milano per visite e firma. Ma Marotta non si ferma qui: nel mirino ha messo anche Kessie, scrive la Gazzetta dello Sport, ma non subito, per l’estate. Il rinnovo con il Milan è praticamente impossibile, le parti sono troppo distanti. Interesse per il giocatore lo hanno dimostrato il Tottenham, la Juve e, appunto, l’Inter. Kessie ha rifiutato un’offerta di rinnovo a 6,5 milioni dal Milan. Una cosa che, scrive la rosea, può essere Interpretata in duplice modo: o vuole cambiare aria o pretende di più come ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ieri l’ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Robinin nerazzurro.sarà la volta diin prestito secco dal Genoa fino a fine stagione. Stamattina il calciatore arriverà a Milano per visite e firma. Manon si ferma qui: nel mirino ha messo anche, scrive ladello Sport, ma non subito, per l’estate. Il rinnovo con il Milan è praticamente impossibile, le parti sono troppo distanti.esse per il giocatore lo hanno dimostrato il Tottenham, la Juve e, appunto, l’ha rifiutato un’offerta di rinnovo a 6,5 milioni dal Milan. Una cosa che, scrive la rosea, può esserepretata in duplice modo: o vuole cambiare aria o pretende di più come ...

