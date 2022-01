Francesco De Gregori e Antonello Venditti cantano insieme ' Ricordati di me' e ' Generale' | i brani online aspettando il concerto

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Deuniscono le loro voci reinterpretando dueche hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: '' e 'di Me', in ...

Antonello Venditti eDeuniscono le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: 'Generale' e 'Ricordati di Me', in attesa del concerto nel ...In attesa del concerto nel cuore della Capitale, che si terrà il 18 giugno prossimo allo Stadio Olimpico di Roma,Dee Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: "Generale" e "Ricordati di Me". ...Antonello Venditti e Francesco De Gregori uniscono le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” ...Dal profilo social del Principe dei Cantautori arriva una news che farà piacere ai tantissimi fans di Francesco De Gregori ed Antonell ...