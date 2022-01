Fa miracoli come Padre Pio, ma forse le stimmate sono una condanna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una serie che mescola fenomeni del terzo tipo e miracoli, incredibile e crime, e pure la commedia. Christian (da stasera 28 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now) di Stefano Lodovichi e Roberto “Saku” Cinardi, liberamente ispirata a Stigmate (graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti – edita Logos Edizioni), punta in alto proponendosi come la prima serie su un supereroe (molto particolare) made in Italy. Lo interpreta Edoardo Pesce, e ha qualcosa di diverso dai classici supereroi USA. È un ragazzo della periferia romana che lavora per un boss locale; n giorno si ritrova con le stimmate alle mani. Che cosa accade se appaiono sulle mani di un uomo poco di buono e non di un Santo? ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una serie che mescola fenomeni del terzo tipo e, incredibile e crime, e pure la commedia. Christian (da stasera 28 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now) di Stefano Lodovichi e Roberto “Saku” Cinardi, liberamente ispirata a Stigmate (graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti – edita Logos Edizioni), punta in alto proponendosila prima serie su un supereroe (molto particolare) made in Italy. Lo interpreta Edoardo Pesce, e ha qualcosa di diverso dai classici supereroi USA. È un ragazzo della periferia romana che lavora per un boss locale; n giorno si ritrova con lealle mani. Che cosa accade se appaiono sulle mani di un uomo poco di buono e non di un Santo? ...

