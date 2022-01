Donne più preparate ma meno pagate | il report su laureate e lavoro di Almalaurea | così gli uomini guadagnano il 20% in più – I dati

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Piùdegli, ma. Con i risultati migliori durante il percorso universitario, ma conopportunità di impiego. La discriminazione di genere negli ambienti diè il dato che emerge anche dal primo Rapporto tematico realizzato dal Consorzio Interuniversitario, presentato oggi a Bologna dalla direttrice Marina Timoteo. «Nel 2020 lerappresentano quasi il 60% dei laureati in Italia», spiega il, che sottolinea anche come siano ancora lea ottenere le migliori performance pre-universitarie e universitarie. «Quelle che chiudono gli studi in corso sono il 60,2%, gliil 55,7%, il voto di laurea è di 103,9 contro 102,1». Ma gli sforzi ...